Familien-Zoff bei den Beckhams?

Angeblich soll es bereits auf der glamourösen Hochzeit von Brooklyn und Nicola zu einem Streit gekommen sein. Der Grund: Familie Beckham soll nicht an denselben Tisch wie Familie Peltz gesetzt worden sein, die hätte für Unmut gesorgt. Gemäss der Zeitung soll daraufhin auch die sonst so liebevolle und fast schon überschwängliche Online-Beziehung zwischen Posh und Nicola abgeflaut sein. So hätten sie kaum noch Bilder in den sozialen Medien voneinander geliked. So hätte die junge Schauspielerin weder den Post von Victorias 29. «Vogue»-Cover, noch das Foto vom Hochzeitstag mit David kommentiert. Und auch an Harpers elftem Geburtstag hätte die 27-Jährige keine Reaktion gezeigt.