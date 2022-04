So glamourös war die Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Handyverbot für alle Teilnehmer

Oberstes und für die meisten wohl auch schwierigstes Gesetz bei der Hochzeit mag sicherlich die handyfreie Zone gewesen sein. Zu Beginn des dreitägigen Festes sollten nämlich alle ihr Handy beim Eingang abgeben, was in der heutigen Zeit womöglich als etwas ungewöhnlich erscheinen mag. Der Grund dahinter sollte sein, dass keine heimlichen Schnappschüsse der Feier gemacht werden durften. Das Brautpaar hat die Bilder der Hochzeit nämlich exklusiv an die «Vogue» verkauft.