Heiner Lauterbach wettert gegen Winterspiele in Peking

Die Welt blickt nach wie vor kritisch auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Neben zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern beziehen nun auch einige Prominente Stellung zu dem wegen der Menschenrechtssituation umstrittenen Gastgeberland, darunter Heiner Lauterbach (68). Der Schauspieler findet auf Instagram deutliche Worte: «Als bekennender Sportliebhaber und Bewunderer von Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen fällt es mir wirklich sehr schwer, aber ich werde sowohl die Olympischen Winterspiele in Peking als auch die Weltmeisterschaft in Katar nicht am Fernsehen verfolgen.»