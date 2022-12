Das landet bei Helene Fischer zu Weihnachten auf dem Teller

Wir alle haben wohl an Weihnachten ein ganz bestimmtes Festmahl, das einfach Tradition hat und auf das wir praktisch nie verzichten. Es gehört dazu wie der Christbaum im Wohnzimmer, die Guezli im Ofen oder «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» im Fernsehen. Und auch Schlagersängerin Helene Fischer (38) hat ganz genaue Vorstellungen, was für sie an Heilig Abend auf den Teller kommt – oder sollten wir sagen «Gans» genaue Vorstellungen? Denn genau diese wird bei der Entertainerin in den Backofen geschoben.