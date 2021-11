Um 20:40 Uhr bot Helene Fischer dem tosenden Publikum ihren Song «Null auf 100» dar – nach ihrem grandiosen Auftritt nahm die Sängerin mit Tränen in den Augen auf dem Talk-Sofa bei Gottschalk und Michelle Hunziker, 44, Platz: «Ich bin auch noch ein bisschen ergriffen», erzählte sie, um kurz darauf wärmste Komplimente von Co-Moderatorin Hunziker entgegenzunehmen: «Helene, ich als dreifache Mama sage dir: Du hast so einen Glanz in den Augen. Das sagt alles.»



Weiteren Fragen des Talkmasters zum Thema Schwangerschaft und Privatleben wich Fischer übrigens elegant aus, beispielsweise, inwiefern die Sängerin in ihrem neuen Album ihr Privatleben verarbeitet habe. Darauf entgegnete sie: «Als Musikerin habe ich das logischerweise alles verarbeitet, aber nicht in der Form...». Gottschalk liess nicht locker, scherzte: «Sag doch einfach: 'Das geht dich nichts an!' Aber das traust du dich auch nicht, oder?». Fischer blieb gewohnt cool: «Na ja, dir würde ich es sagen, aber der Presse eben nicht.». Es war ein Fischer-Auftritt von der Art und Weise an Bodenständigkeit, wie sie ihre Fans lieben.