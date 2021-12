Ein Trailer auf Instagram zeigt die Sängerin im Tonstudio bei den Aufnahmen zum Song «Luftballon». Plötzlich muss sie diese stoppen. Der Grund: Helene Fischer bricht in Tränen aus. Mit dem Lied verarbeitet sie den Verlust eines geliebten Menschen, der ihr offenbar noch immer sehr nahe geht. Ihre Fans sind von der bereits veröffentlichten Szene berührt. So schreibt jemand: «Sie ist so echt.» Ein weiterer User meint: «Wie viele Emotionen dahinterstehen.»