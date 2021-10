Helene Fischer hat ihr Baby vorausgesehen

Wie sehr sich Fischer schon immer Nachwuchs gewünscht hat, offenbarte die Musikerin bereits vor zehn Jahren in einem Interview mit «RTL». Schon damals sagte Helene, dass sie sich nach einer eigenen kleinen Familie sehnt. Auf die Frage, wo sie sich denn in zehn Jahren sieht, antwortete Helene: «2021 müsste ich mich dann mal so langsam ein bisschen zur Ruhe setzen. Nicht ganz so viele Termine, wie ich im Moment mache. Das wichtigste wäre für mich, eine kleine Familie zu haben.»