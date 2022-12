Helene Fischer macht keine waghalsigen Bühnen-Stunts mehr

«Ich bin glücklicher denn je»

Dass die Power-Frau der Familie zuliebe nun auf der Bühne etwas kürzer tritt, stört Fischer nicht im geringsten. Im Gegenteil, ihr neues Familienleben gibt ihr auch so genug Action und Erfüllung. «Ich kann tatsächlich sagen, dass ich glücklicher denn je bin. In meinem Privatleben ist alles wunderschön», schwärmt sie. Ausserdem sei sie in den letzten Jahren auch viel gelassener geworden. «Heute ist alles nicht mehr so wichtig, wie sagen wir mal vor fünf oder zehn Jahren. Ich mache trotzdem nach wie vor sehr gerne Shows, aber ich bin nicht mehr so elektrisiert.»