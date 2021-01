Ungeschminkte Neujahrsgrüsse

Helene Fischer überrascht mit neuem Look

Helene Fischer beginnt das neue Jahr mit einem Gruss auf Social Media an ihre Fans. Dabei verrät sie, was sie sich vom 2021 erhofft und was aus ihrer Sicht aus dem Krisenjahr 2020 bleiben darf. Überraschend ist dabei vor allem ihr Look.