Hier platzten die Fruchtblasen der Stars

In einer Medienmitteilung verriet Rigozzi: «Ich stand in einem Cocktailkleid vor dem Spiegel, bereits geschminkt und frisiert, um mit meinem Mann und unseren Freunden an ein Abendessen mit anschliessender Silvesterparty in Bellinzona zu gehen.» Da sei plötzlich die Fruchtblase geplatzt und sie verlor Fruchtwasser. Sie und Giovanni machten sich sofort auf den Weg ins Spital, wo die beiden Mädchen per Not-Kaiserschnitt um 22 Uhr zur Welt kamen.