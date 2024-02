Julia und Danny lernten sich im Jahr 2000 am Set des Films «The Mexican» kennen, als Julia an der Seite von Brad Pitt (60) spielte und Danny als Kameramann an dem Projekt arbeitete. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2002 wurden sie stolze Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (19) sowie des Sohnes Henry Daniel (16). Und nach über zwei Jahrzehnten sind sich die Eheleute näher denn je.