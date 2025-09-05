«Ich habe Frauen eine Art Selbstvertrauen gegeben»

Sein Partner starb 1985 an Aids

Ein schwerer Schicksalsschlag widerfuhr ihm, als sein Partner sein Leben 1985 an Aids verlor. «Als Sergio starb, starb ein Teil von mir», schrieb Armani in seiner Biografie. «Er half mir, an meine eigene Arbeit, an meine Energie zu glauben». Nach seinem Tod wurde Armani zum «Designer-Businessman» und führte sein Imperium allein. Dabei hat er bis zu seinem Tod den Nerv der Zeit getroffen, ohne dabei sich gross von Trends leiten zu lassen. Besonders durch seine Kompromisslosigkeit zum Einfachen und Geradlinigen machte er sich einen Namen. Die «Frankfurter Allgemeine» gab ihm den Titel «Monolithen der Mode», als «Felsen im schrecklichen schnellen Geschäft, das keine Verwandten kennt, keine Dauer, keine Tradition».