In Zeiten, da «Wokeness» das Bühnenprogramm glattbügelt und «Cancel Culture» über das Schicksal von Entertainern bestimmt, stellt sich die Frage, was Comedy überhaupt noch darf. «Die Verbotskultur ist ein komplexes Thema. Klar ist, dass die gegenseitige Rücksicht an vorderster Stelle stehen muss. Ohne Menschen persönlich zu verletzen, müssen wir in der Comedy die Missstände aber benennen, damit wir sie offen kritisieren können.» Schliesslich wolle Comedy den Menschen «einen Spiegel vorhalten und die Gesellschaft an eigenständiges Denken erinnern». Darum findet Ralf Schmitz: «Comedy darf sehr viel, sofern niemand persönlich angegriffen wird.»