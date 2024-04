«Wahnsinniges Kribbeln» in den Beinen

Im Podcast «Messy» mit Jamie-Lynn Siegler (42) sprach die «Eine schrecklich nette Familie»-Darstellerin über einen besonders schlimmen MS-Schub, bei dem sie dachte, ihre Beine würden absterben. «Meine Beine waren noch nie so schlimm, ich weiss nicht, was los ist. Sie haben keine Energie, werden einfach nicht durchblutet. Ich kann die Schmerzen einfach nicht stoppen», erzählt sie im Podcast, der laut dem US-Magazin «Page Six» schon vor einigen Monaten aufgezeichnet wurde. Damals sei Applegate nicht in der Lage gewesen, «ins Badezimmer zu gehen», ohne das Gefühl zu haben, hinzufallen. Ständig habe sie ein «wahnsinniges Kribbeln» in den Beinen gehabt, das in ihrem Hinterteil startete.