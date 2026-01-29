Schweizer Illustrierte Logo

Folksänger Mile Kitic schockiert mit Aussage

«Ich hatte 10 Freundinnen gleichzeitig»

Der serbische Star Mile Kitic enthüllt pikante Details: In einer TV-Sendung sprach er über Affären in der Musikszene und gestand, während seiner Ehe immer eine Geliebte gehabt zu haben. Die Aussagen sorgen für Wirbel.

<p>Mile Kitic ist ein seit Jahrzehnten erfolgreicher Folksänger auf dem Balkan.</p>

Mile Kitic ist ein seit Jahrzehnten erfolgreicher Folksänger auf dem Balkan.

Der bosnisch-serbische Folk- und Pop-Sänger Mile Kitic (74) hat mit einer kontroversen Aussage viele überrascht. Kitic, der seit Jahrzehnten in der Musikszene präsent ist, sprach offen über sein Privatleben und enthüllte Details, die in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgten.

Kitics Ehe mit der Sängerin Marta Savic (59) steht schon länger im Mittelpunkt von Spekulationen, weil das Paar einen Grossteil des Jahres getrennt verbringt – sie lebt auf der Dominikanischen Republik, er in Belgrad. Ebenso sind seine öffentlichen Bemerkungen über Treue und Seitensprünge immer wieder Thema.

Kitic spricht offen über seine Affäre

Er erklärte in der TV-Sendung «Premijera», dass er früher nie viel mit Beziehungen gehadert habe. «Es gibt keine Stadt, in der ich keine Freundin hatte; einmal hatte ich sogar zehn gleichzeitig. Ich habe nie um jemanden geweint, ich war jung», sagte er. «Als ich heiratete, hatte ich eine Geliebte, und ich habe bis heute eine – neben Marta.»

Kitic behauptete zudem, dass fast alle seine Kollegen ebenfalls parallele Beziehungen pflegen würden, besonders auf Tourneen. «Etwa 80 Prozent», sagte er. «Ich kann keine Namen nennen. Sie gehen auf Tour, treffen dort eine schöne Frau und warum nicht? Diese Frauen sind dann wie ‹Zwischenstationen›.»

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen. Blic.rs gehört wie Blick zu Ringier.

Von Peopledesk vor 5 Minuten
