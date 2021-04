«Ich kann endlich akzeptieren, dass ich schwul bin»

In einem emotionalen Instagram-Post richtet sich Corey Walsh an seine Fans. Darin lässt er erahnen, dass er keine einfache Zeit hinter sich hat: «Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass heute der Tag sein würde, an dem ich sage ‹Scheiss drauf› und die Welt in mein Privatleben einweihe, hätte ich gesagt, dass das nie passieren wird», schreibt der BMX-Fahrer, der auf dem zehnten Rang der Weltrangliste steht.