Ireland war «leblos»

Selbst habe sie sich unglaublich für sich und ihr Verhalten geschämt, habe sich von Familie und Freunden abgekapselt: «Ich wurde ein anderer Mensch. Ich war in jeder Hinsicht abgemagert, ich war leblos.». Sie habe nichts in ihrem Leben unter Kontrolle gehabt. Heute lebt Ireland Baldwin übrigens in einem sehr gesunden Verhältnis zu ihrem Körper, auch ihre Süchte habe sie überwunden. Baldwin besuchte 2015 eine Einrichtung in Malibu, in der sie sich behandeln liess.