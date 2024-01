Es gab dabei allerdings ein Problem, nachdem Ekaterina anfangs verliebt und glücklich wirkte: Hasan soll sehr eifersüchtig gewesen sein. Als Profi-Tänzerin bei der Tanzshow von RTL gehört es zu ihrem Beruf dazu, auch sehr innig mit ihren jeweiligen Partnern zu tanzen. Da kann es auch schon mal feurig und leidenschaftlich zu und her gehen. Und auch knappe Kostüme stehen an der Tagesordnung, bei denen in der Regel viel Haut zu sehen ist. All das soll Hasan nicht gefallen haben und er soll vor Eifersucht getobt haben und seine Verlobte vor eine Entscheidung gestellt haben: Er oder ihre Karriere. Ekat musste damals wohl nicht lange überlegen, denn kurz nach einem eskalierten Streit, von dem damals berichtet wurde, war sie wieder Single.