Ist sie die Neue an Leonardo DiCaprios Seite?

Doch wer ist die schöne Frau, die seit diesem Frühling wie zufällig immer wieder zur selben Zeit am am selben Ort wie Leonardo DiCaprio gesichtet wird? Die Britin mit indischen Wurzeln wuchs in in bescheidenen Verhältnissen in Coventry auf, einer Industriemetropole ausserhalb von Birmingham. Mit 14 Jahren wurde sie von der bedeutenden Modelagentur Next Model Management unter Vertrag genommen und ist seither erfolgreich als Model unterwegs. 2013 wirkte sie als erstes indisches Model in einer Kampagne von Burberry mit. Sie lief für Dior über den Laufsteg und liess sich für die «Vogue» ablichten. Eigentlich wollte Gill Modejournalistin werden oder Psychologie studieren, doch ihr Erfolg in der Modebranche ist ihr in den Weg gekommen.