Jamie Lynn Spears bricht ihr Schweigen über Britney

Nun allerdings wandte sich Jamie Lynn via Instagram an die Öffentlichkeit. In einer langen Story sagte sie unter anderem: «Der einzige Grund, warum ich bis jetzt nicht über die Vormundschaft meiner Schwester gesprochen habe, ist, weil ich warten wollte, bis sie für sich selbst gesprochen hat.» Jetzt, da Britney klar und deutlich gesagt habe, was sie sagen wollte, finde sie, dass auch sie das tun kann.