«Jemand wird dafür bezahlen»

Die Familie der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) sucht nach dem tragischen Unfall nach Antworten. Die gebürtige Ukrainerin wurde am Set des Films «Rust» in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aus Versehen von Schauspieler Alec Baldwin (63) erschossen. «Die Familie trauert, aber gleichzeitig hat sie Fragen und will Antworten. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, muss er bezahlen», zitiert die «Sun» einen Freund von Hutchins aus Kiew.