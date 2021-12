Garner nahm sich laut eigener Aussage zu Weihnachten ein Beef Bourguignon Rezept von Ina Garten vor – und setzte damit fast ihre gesamte Küche in Brand, wie in dem Video zu sehen ist. Darin giesst sie ein ordentliches Glas Cognac in den Topf, zündet ihn an und löst damit eine Stichflamme bis fast an die Decke aus. Garner ist darüber so schockiert, dass sie mit weit geöffnetem Mund bewegungslos davor steht.