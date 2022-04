«Samstagnacht, während ich an meinem Lieblingsort auf der Welt (im Schaumbad) war, kniete sich mein Liebster hin und machte mir einen Antrag», erzählt sie in dem Newsletter, aus dem auch das US-Magazin zitiert. «Ich war völlig überrumpelt und sah ihm in die Augen, lächelte und weinte gleichzeitig und versuchte, die Tatsache zu begreifen, dass dies nach 20 Jahren noch einmal passierte», so J.Lo. Sie sei buchstäblich sprachlos gewesen und so habe er gefragt: «Ist das ein Ja?» Darauf sie: «Ich sagte Ja, natürlich ist das ein Ja.»