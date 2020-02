Jessica Biel überrascht mit Liebeserklärung an Justin

Justin Timberlake bedauert sein Verhalten

Anfang Dezember aber schaffte Timberlake mit einem Instagram-Statement Klarheit. Er schrieb: «Vor einigen Wochen habe ich eine schwere Fehlentscheidung getroffen – aber lasst mich klarstellen – zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert.» Er habe in dieser Nacht viel zu viel getrunken und bedauere sein Verhalten, so Justin, der seine Zeilen gleich nutzte, um sich öffentlich bei seiner Frau zu entschuldigen. Abschliessend machte Timberlake ein Versprechen an seine Familie: «Ich konzentriere mich nun darauf, der beste Ehemann und Vater zu sein.»