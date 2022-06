Jetzt macht auch Demi Moore ihre neue Liebe öffentlich

Auch hier verliert sie wieder kein Wort über ihren neuen Schatz, aber dass sie in den vergangenen zwei Tagen gleich mehrere Fotos in den Sozialen Medien teilt, nachdem sie sich seit Beginn der Beziehung noch nicht einmal öffentlich zu dieser bekannt hat, freut die Fans umso mehr. Es scheint also, als sei Demi Moore jetzt bereit, der Welt endlich zu zeigen, wer ihre neue Liebe ist – und wie glücklich ihr neuer Partner sie macht.