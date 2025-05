Jetzt will auch JJ einen ESC ohne Israel

Der 24-jährige Österreicher JJ konnte in diesem Jahr den ESC-Sieg holen. Mit der spanischen Zeitung «El País» sprach der ausgebildete Opernsänger nun bereits über den ESC im nächsten Jahr. «Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet, ohne Israel», erklärt JJ. Die Teilnahme Israels sorgte in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation in Gaza für eine Kontroverse.