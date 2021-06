Joe Bidens Schäferhund Champ ist gestorben

Der Vierbeiner sei immer an Joe Bidens Seite gewesen – auch in schlechten Zeiten. In den letzten Monaten sei der Rüde bereits sehr geschwächt gewesen, sei aber immer direkt mit wedelndem Schwanz aufgestanden, sobald er Herrchen und Frauchen sah und wollte gestreichelt werden, heisst es auf Twitter. Abschliessend schreibt der US-Präsident: «Wir lieben unseren süssen, guten Jungen und werden ihn immer vermissen.»