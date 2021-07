Joe und Jill Biden plaudern über ihre Ehe

Jill Biden ist die erste Präsidentengattin, die ihren Job nach dem Einzug ins Weisse Haus behalten hat, sie ist weiterhin als Englischlehrerin tätig. «Ich bin froh, dass sie ihren Beruf behalten hat», sagte Joe Biden in einem früheren Interview mit «People». «Es ist wichtig, dass sie ihr eigenes Ding macht und ihre Unabhängigkeit behält.» Für sie selbst sei es nie eine Frage gewesen, ob sie ihren Job behalte oder nicht, so die First Lady zu «Vogue». «Warum sollte ich damit aufhören wollen? Ich würde sogar gern noch mehr Sachen machen wollen, aber das ist nicht möglich. Man muss fokussiert bleiben, wenn man die Dinge richtig machen will. Und es gibt noch so viel zu tun.»