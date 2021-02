Joey Heindle wird Rettungssanitäter

Auf seinem Instagram-Account zeigt sich: Der Ex-«DSDS»-Star gibt nicht nur auf der Bühne richtig Gas. Auch als Auszubildender strotzt er nur so vor Motivation. So teilt er am zweiten Tag seines Praktikums auf der Rettungswache mit: «War sehr anstrengend, aber sehr lehrreich.» Zu einem Team-Foto mit seinen Kollegen schreibt er: «24 Stunden immer im Einsatz, 365 Tage im Jahr. Danke, dass ich ein Teil davon sein kann.»