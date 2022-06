Nachdem die Geschworenen eigentlich schon mit ihrem Ergebnis zurück ins Gericht kamen, stellte die Richterin fest, dass diese ein Formular zu den Kompensationszahlungen nicht richtig ausfüllten. Also wurden die Geschworenen wieder in den Beratungsraum geschickt, um das Formular korrekt auszufüllen. Amber Heard war zur Urteilsverkündung im Gerichtssaal anwesend, ganz im Gegensatz zu Johnny Depp. Dieser war nicht persönlich anwesend, er befand sich nach wie vor in England, wo er vor einigen Tagen ein Konzert abhielt – zu dem auch Ex-Freundin Kate Moss (48) erschien – wurde aber live dazu geschaltet.