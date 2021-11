Joss Stone: «Betrunken bin ich brillant»

In welcher Situation in Ihrem Leben hatten Sie so richtig Schwein?

An dem Abend, als Suge Knight (Anm. d. Red.: US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent) 2014 in Miami angeschossen wurde. Ich war mit einer Freundin im gleichen Club, und plötzlich beschlich mich dieses ungute Gefühl, dass wir so schnell wie möglich abhauen sollten. Es war voll und laut, und in der Sekunde, in der wir den Club verliessen, fielen Schüsse. Suge Knight hatte sich auf meinen leeren Platz gesetzt, und jemand hat ihm zwei Minuten später ins Bein geschossen. Das hätte ich sein können. Unheimlich, oder?