Kurz vor Timberlakes Verhaftung postete Jessica Biel noch eine rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann, in der sie schrieb: «Du bist so vieles für so viele Leute. Aber für uns bist du unser Fels. Der Fels, auf dem wir klettern, an den wir uns lehnen. Der Fels, der uns Schatten von der Sonne schenkt. Und wenn wir uns auf dich legen, wie wir es immer tun, werden unsere Hintern dich hoffentlich immer erden und warm halten. Wir lieben dich.» Eine Ehekrise dürfte wohl anders klingen.