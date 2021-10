Diese scheint nun für den Geschmack des US-Musikers stabil genug für konkrete Babypläne zu sein. Er wolle gern Ende 2021 mit der Familienplanung beginnen, offenbart er seiner Hailey in der Amazon-Studio-Dokumentation « Justin Bieber: Our World». Und weiter: Wenn es nach ihm ginge, würde seine Frau bereits dieses Jahr «squish a nugget» - was zu Deutsch etwa so viel bedeutet wie «ein Ei ausbrüten».