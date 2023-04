Die Met-Gala gehört zu den grössten Ereignissen des Jahres – zumindest in der Mode-Welt. Ausgerichtet von «Vogue»-Chefin Anna Wintour (73) trifft sich am 1. Mai in New York die Elite der Promi- und Fashion-Welt, um in diesem Jahr einem ganz besonderen Menschen Tribut zu zollen. Die diesjährige Gala findet nämlich unter dem Motto «Karl Lagerfeld: Eine Linie der Schönheit» statt. Trauriger Weise kann der Modeschöpfer jedoch nicht mehr selbst als Gast auftreten, denn Karl Lagerfeld verstarb 2019 im Alter von 85 Jahren.