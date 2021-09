Nun soll es mit Fujikawa, dem Vater ihrer Tochter Rani Rose, 3, aber endlich klappen. Und das soll ruhig jeder wissen: An der Met-Gala trug Hudson zwar ein auffälliges pinkes Ensemble, Eyecatcher war aber zweifellos ihr neuer dicker Klunker am Finger – davon trägt sie natürlich nur noch einen. Doch auch mit zwei in der Nachttischschublade lässt sich noch auf das grosse Glück hoffen, wie ein Blick in die Reihen der Showbusiness-Stars zeigt. Auch Hudsons Gspänli nämlich brauchten manchmal mehr als einen Anlauf, um den Anker in den Hafen der Ehe zu werfen.