Zum Altar geführt wurde Sylvie Meis derweil von einem ganz besonderen Mann in ihrem Leben: Sohn Damian, 14. Allerdings war das nicht von Anfang an so geplant gewesen. Meis hätte klassisch von ihrem Papa zum Altar gebracht werden wollen, was diesem aber nicht möglich war. «Mein Vater ist leider seit Monaten an den Nieren erkrankt, daher ist es für ihn gesundheitlich nicht möglich, nach Florenz zu reisen», erzählte Meis vergangene Woche in der «Bild»-Zeitung.