Katerina Jacob will sterben wie die Kessler-Zwillinge

Die Kessler-Zwillinge (†89) entschieden am 17. November, gemeinsam aus dem Leben zu treten – mit einem assistierten Suizid. Sterbehilfe ist hierzulande nichts Ungewöhnliches mehr, in Deutschland aber noch lange nicht so etabliert.
Das Konzept stösst aber auf Anklang. So sprach Schauspielerin Katerina Jacob (67) nun mit der «Abendzeitung München» darüber, wie Ellen und Alice Kessler sie inspirierten. «Ich habe heute meine Mitgliedschaft bei der DGHS beantragt», verrät sie. Die DGHS ist die «Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben» und stand den Kessler-Zwillingen bei ihrem Ableben bei.
Persönliches Schicksal machte sie nachdenklich
«Meinen allergrössten Respekt für die Kessler-Zwillinge», sagt Jacob. Bei der Entscheidung, möglicherweise auch irgendwann mit Sterbehilfe zu gehen, spielten aber nicht nur die berühmten Zwillinge eine Rolle. Auch das Leiden ihrer eigenen Mutter, Schauspielerin Ellen Schwiers (†88) festigte Katerina Jacob in ihrem Entschluss. «Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider. So blieb ihr nur Sterbefasten», erinnert sich Jacob. Ihre Mutter hatte bis zum Schluss starke Schmerzen, konnte allerdings nicht das Angebot der Sterbehilfe in Anspruch nehmen.
Auch Moderatorin Ina Müller (60) gefällt das Konzept der Sterbehilfe, wie sie in der Talkshow «3nach9» verriet. Es störte Müller schon immer, «dass wir in Deutschland das Recht haben, im Leben zu machen, was wir wollen, aber wir haben nicht das Recht zu sterben, wie und wann wir wollen.»
Schauspieler Alain Delon beschäftigte sich nach dem Tod seiner Ex-Frau Nathalie Delon im Jahr 2021 intensiv mit Sterbehilfe. Er spielte sogar selbst mit dem Gedanken, sein Leben irgendwann mit Exit zu beenden. Letztlich starb Alain Delon am 18. Mai 2024 im Alter von 88 Jahren eines natürlichen Todes.