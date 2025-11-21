Katerina Jacob will sterben wie die Kessler-Zwillinge

Persönliches Schicksal machte sie nachdenklich

«Meinen allergrössten Respekt für die Kessler-Zwillinge», sagt Jacob. Bei der Entscheidung, möglicherweise auch irgendwann mit Sterbehilfe zu gehen, spielten aber nicht nur die berühmten Zwillinge eine Rolle. Auch das Leiden ihrer eigenen Mutter, Schauspielerin Ellen Schwiers (†88) festigte Katerina Jacob in ihrem Entschluss. «Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider. So blieb ihr nur Sterbefasten», erinnert sich Jacob. Ihre Mutter hatte bis zum Schluss starke Schmerzen, konnte allerdings nicht das Angebot der Sterbehilfe in Anspruch nehmen.