«Kein Weihnachten, wenn du noch deine Füsse sehen kannst»

Für das neue Jahr hat sich Katzenberger einen weiteren Vorsatz für ihre Body-Transformation genommen: Sie will sich von ihren Brustimplantaten trennen, kündigte sie an. «Ich finde, dass ich – mit meiner neuen, schlankeren Figur – mit den grossen Brüsten aussehe wie falsch zusammengepuzzelt», so Daniela Katzenberger.