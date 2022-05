Kim Kardashian trug ein weiteres Marilyn-Monroe-Kleid

Am vergangenen Montag überraschte Kim Kardashian (41) bei der diesjährigen Met Gala mit einem aussergewöhnlichen Look. Die 41-Jährige stand in einem ikonischen Kleid von Marilyn Monroe (1926-1962) auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York. In einer Crash-Diät musste die Kardashian 7 Kilo abnehmen, um in Monroes Kleid zu passen.