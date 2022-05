Erinnern wir uns zurück an Hollywood-Ikone Marilyn Monroe, kommt uns sofort eine Szene in den Sinn: Ihr legendäres Geburtstagsständchen für den ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Hin und weg war man danach nicht nur von ihrer zarten Stimme, auch das mit 2500 Kristallen besetzte Kleid schrieb Geschichte. Dieser Moment ist sage und schreibe 60 Jahre her. Seither wechselte das Kleid mehrfach den/die Besitzer*in. Die letzten Jahre war es aber ausschliesslich im «Ripley’s Believe It Or Not»-Museum in Florida zu bestaunen. Bis jetzt! Am Montagabend spazierte nämlich keine Geringere als Realitystar Kim Kardashian damit über den Roten Teppich der Met Gala.