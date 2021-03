Kobe Bryants Witwe spricht erstmals über ihre Trauer

«Ich versuche, mich an dem festzuhalten, was ist und war, und nicht an dem, was ich verloren habe», sagt Vanessa Bryant. Der Gedanke an Kobe und Gigi, wie Gianna genannt wurde, gäbe ihr dabei Kraft. Diese steckt sie auch darin, das Andenken an ihre Liebsten zu erhalten. Zum Beispiel mit der Non-Profit-Organisation «Mamba & Mambacita Sports Foundation» – so wurden die beiden auf dem Basketball Court genannt –, welche jungen Mädchen gleiche Chancen im Sport ermöglichen soll.