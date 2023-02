«Noch nie so kalte Augen gesehen»

Königin Margrethe erinnert sich an Begegnung mit Putin

Königin Margrethe II. hat in ihren 51 Jahren als Monarchin schon manche Staatsoberhäupter kennengelernt. Das Treffen mit Wladimir Putin blieb der Königin in schlechter Erinnerung. In einem Interview sagt sie unverblümt, was sie vom russischen Präsidenten hält.