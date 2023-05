Die angebliche Beziehung steht unter keinem guten Stern

Die angebliche Beziehung zwischen den beiden soll aber eigentlich nicht unter den besten Bedingungen gestartet haben – sollte denn tatsächlich etwas an den Gerüchten dran sein. Denn zum einen würde das bedeuten, dass Timon frisch aus einer langjährigen und ernsten Beziehung kommt und diese daher wohl kaum schon verarbeitet haben kann. Zum anderen heisst es, Ekaterina hänge eigentlich noch an ihrem Ex-Verlobten und Tanzpartner aus der «Let's Dance»-Staffel von 2017, Gil Ofarim. Und seitdem dieser sie abservierte, soll sie von einer Beziehung in die nächste schlittern. Während Timon sich wohl Hals über Kopf in sie verliebte, soll er allerdings eher Ablenkung als grosse Liebe für sie sein, wie der angeblich Vertraute behauptet. «Timon ist Ekat vollkommen verfallen, lässt sich leicht beeinflussen. Und sie kann nicht allein sein, geht jetzt einfach in die nächste Beziehung.»