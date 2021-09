Luft hat schon wieder Schwangerschafts-Ärger am Hals

Der Grund diesmal: ein Kinobesuch mit ihrem Freund Luca Hänni, 26. In ihrer Instagram-Story hatte die Tänzerin ihre Fans auf den Ausflug mitgenommen, darüber Witze gerissen, wie früh Hänni losgehen wollte, um auch ja noch ein Ticket zu kriegen – und dann gemeinsam mit seiner Freundin alleine im Kinosaal sass. Entsprechend gelöst war die Stimmung, die beiden kicherten, alberten, strahlten in die Kamera. Strahlten vielleicht sogar ein bisschen zu fest in die Kamera. Denn ein spitzfindiger Fan will an ihren Gesichtszügen erkannt haben, dass ein Baby unterwegs ist. «Du siehst schwanger aus», schrieb er Christina direkt, wie diese in ihrer Story verraten hat.