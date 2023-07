Macht Elyas M'Barek bald in Hollywood Karriere?

Carlos Leal und Anatole Taubmann

Ein ebenfalls erfolgreicher Schweizer Schauspiel-Export ist der Lausanner Carlos Leal (53). In Hollywood durfte er verschiedene Rollen übernehmen. So etwa als Casino-Mitarbeiter im James-Bond-Film «Casino Royale» im Jahr 2006. Und auch Anatole Taubmann (52) hatte eine Gastrolle in einem James Bond: In «Ein Quantum Trost» spielte der Zürcher den Bösewicht. Aber auch in Streifen wie «Die Päpstin», «Men in Black International» oder «Captain America: The First Avenger» hatte Taubmann Gastrollen.