Nun verrät das Model in der After-Show des US-TV-Formats «Watch What Happens Live!» mit Moderator Andy Cohen, dass unter ihren zahlreichen Unterstützern auch eine sehr prominente war: Meghan Markle. «Sie hat mir geschrieben wegen Baby Jack. Sie ist einfach wundervoll und so nett – genau so wie alle sagen», sagt Teigen über Markle, 39, welche im vergangenen Sommer selber eine Fehlgeburt zu verkraften hatte und dies im Essay «Die Verluste, die wir teilen» im November in der «New York Times» teilte.