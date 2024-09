Bei einigen Liedern hört man einen starken irischen Einfluss heraus. War das gewollt?

Es ist auf jeden Fall so, dass das Thema Mental Health einen Einfluss auf die beiden Songs hatte. Aber es geht eher um schwierige Zeiten, die man im Leben durchmacht. Eher die «Challenge of life». «Halo» geht um meine Tochter, um verschiedene Phasen, die sie in ihrem Leben durchgemacht hat und noch durchmachen wird. Und dass es nichts gibt, was man nicht überstehen kann. Und «New Day Tomorrow» zeigt einfach schön, dass man nach einem schlechten Tag einfach am nächsten Morgen aufsteht und es ein neuer Start ist. Man darf die ganze Last von gestern nicht mittragen. Wie soll man das schaffen? Wenn ich all die Dummheiten, die ich gemacht habe, jeden Tag mit mir mittragen würde, würde ich nicht einmal die ersten paar Kilometer schaffen. Morgen ist also ein neuer Tag. Ein Neustart für uns alle. Und wenn du dich manchmal für das, was gestern war, entschuldigen musst, dann mach das und schliesse damit ab. Wir müssen einfach ein bisschen liebevoller mit uns sein und nicht immer so streng. Ich glaube, dadurch dass ich viele Fehler gemacht habe, bin ich ein bisschen entspannter.