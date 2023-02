Sängerin Cher (76) ist seit letztem Jahr ebenfalls in einer neuen Beziehung. Für diese erntete sie allerdings von Beginn an heftige Kritik. Der Grund? Alexander Edwards (36) ist ganze 40 Jahre jünger als die «If I Could Turn Back Time»-Interpretin. Von den bösen Kommentaren lassen sich die beiden Turteltauben allerdings nicht aus der Ruhe bringen und liefen vergangenen November demonstrativ Händchen haltend durch New York. Nach Weihnachten wurden sogar Gerüchte über eine Verlobung des Paares laut, die Cher allerdings dementierte. Wer weiss, vielleicht ist ja der erste gemeinsame Valentinstag der richtige Zeitpunkt, zu dem Alexander Edwards seiner Cher die Frage aller Fragen stellt?