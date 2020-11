Michael Wendler will kein Corona-Leugner sein

Vielleicht ist dies mit ein Grund, dass bei Michael Wendler allmählich ein Sinneswandel einsetzt. So meldete er sich anfangs Woche plötzlich wieder via Instagram zu Wort und kündigte an, seinen Telegram-Kanal zu löschen. Seine Abonnenten forderte er auf, nun selbst zu handeln. Er habe gesagt, was wichtig war und getan, was er konnte.