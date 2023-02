Aurora Ramazzotti sorgt mit XXL-Babybauch für Lacher

Ihre Followerinnen und Follower auf Social Media lässt Aurora an ihrer Schwangerschaft teilhaben, indem sie ihren wachsenden Babybauch regelmässig in Szene setzt. Bereits die Schwangerschaft verkündete sie via Instagram mit einem Videoclip. Darin wird gezeigt, wie Aurora in den vergangenen Jahren immer wieder von Freunden, Familie und der Presse gefragt wurde, ob sie denn nun endlich schwanger sei – und wie sie immer genervter verneinte. Am Ende betritt ihr Partner Goffredo das Zimmer und schliesslich bestätigt Aurora, dass sie ein Kind erwartet.